BIST 13.079
DOLAR 44,01
EURO 51,20
ALTIN 7.187,21
HABER /  DÜNYA

İran resmen açıkladı: Lincoln uçak gemisini dronla vurduk

İran resmen açıkladı: Lincoln uçak gemisini dronla vurduk

İran'dan yapılan açıklamada, "Lincoln uçak gemisini dronla vurduk" denildi. Hedef alınan uçak gemisinin beraberindeki muhriplerle birlikte hızla bölgeden uzaklaştığı ifade edildi.

Abone ol

İran, Umman Denizi’nde ülkenin deniz sınırlarına yaklaşan ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve geminin bölgeden uzaklaştığını açıkladı.

İran, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bir kez daha hedef alındığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi’nde İran’ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, DMO Deniz Kuvvetleri’ne ait İHA’lar tarafından hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hedef alınan uçak gemisinin beraberindeki muhriplerle birlikte hızla bölgeden uzaklaştığı ve şu ana kadar bölgeden bin kilometreden fazla mesafe kat ettiği ifade edildi.

USS ABRAHAM LİNCOLN GEMİSİNİN ÖNEMİ

USS Abraham Lincoln, ABD Donanması'nın nükleer enerjiyle çalışan Nimitz sınıfı uçak gemilerinden biri olarak, Washington'un elindeki en güçlü askeri caydırıcılık araçları arasında.

Yaklaşık 333 metre uzunluğundaki gemi, 5 binden fazla personel taşıyabiliyor ve üzerinde aynı anda onlarca savaş uçağı konuşlandırılabiliyor.

Gemide bulunan F/A-18 Super Hornet ve F-35C savaş uçakları, İran hava sahasına üçüncü ülkelerin iznine ihtiyaç duymadan ulaşabilecek menzile sahip.

ÖNCEKİ HABERLER
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Fitch, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkilerini değerlendirdi
Fitch, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkilerini değerlendirdi
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili tutuklandı
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili tutuklandı
Donald Trump: İran’da yeni liderin seçilme sürecine dahil olmalıyım
Donald Trump: İran’da yeni liderin seçilme sürecine dahil olmalıyım
Arakçi'den ABD'ye rest: Kara harekatına bile hazırız
Arakçi'den ABD'ye rest: Kara harekatına bile hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu! Kana bulayacaklardı
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu! Kana bulayacaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron'la görüştü
Atlas Çağlayan davasında tehdit iddianamesi: 19 yıl hapis talebi
Atlas Çağlayan davasında tehdit iddianamesi: 19 yıl hapis talebi
ABD'ye savaş faturası: 4 günde 2 milyar dolar kayıp
ABD'ye savaş faturası: 4 günde 2 milyar dolar kayıp