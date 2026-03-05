Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri, bölgedeki çatışmalar, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgedeki güvenlik gelişmeleri değerlendirildi.

"ÇATIŞMALARIN BÖLGEYE YAYILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek sivil ölümlerden büyük üzüntü duyulduğunu ve çatışmaların artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Çatışmaların bölgeye yayılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İran’daki çatışmaların uzun süre devam etmesinin hem bölge hem de dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını dile getirdi. Türkiye’nin diplomasi zeminini güçlendirmek ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

NATO MÜTTEFİKLİĞİ MESAJI

Erdoğan, görüşmede bölgesel ve küresel ölçekte artan çatışmaların NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliğinin önemini artırdığını belirtti. Bu kapsamda savunma sanayii alanında uzun süredir atılamayan ortak adımların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılabilecek adımlar da ele alındı.