BIST 13.079
DOLAR 44,00
EURO 51,07
ALTIN 7.167,29
HABER /  GÜNCEL

TOKİ mesaj gönderdi! 270 konut için yeniden kura çekimi yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TOKİ mesaj gönderdi! 270 konut için yeniden kura çekimi yapılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara'da düzenlenen sosyal konut kurasında, sistem kaynaklı nedenle hak sahibi belirlenemeyen 270 konut için yeniden kura çekileceğini bildirdi.

Abone ol

TOKİ tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'de, 3 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen Ankara sosyal konut kurasında sistem kaynaklı nedenle hak sahibi belirlenemeyen 497 konut bulunduğu bildirildi.

Mesajda, söz konusu konutların 227'sinin şehit yakını ve gazi kontenjanında yer aldığı ve bu kategoriye başvuranların tamamının doğrudan hak sahibi olduğu ifade edildi.

Kalan 270 konutun hak sahiplerinin ise yarın saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle ve canlı yayınla belirleneceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırısında 2 çocuk yaralandı
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırısında 2 çocuk yaralandı
İran duyurdu: ABD-İsrail'e ait 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi İHA düşürdük
İran duyurdu: ABD-İsrail'e ait 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi İHA düşürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
Trabzon'da binanın çatısından düşen işçi öldü
Trabzon'da binanın çatısından düşen işçi öldü
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürüldüğü okulun adı değişiyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürüldüğü okulun adı değişiyor
Macron, Güney Kıbrıs'a askeri varlıkların konuşlandırılmasını bölge liderleriyle görüştü
Macron, Güney Kıbrıs'a askeri varlıkların konuşlandırılmasını bölge liderleriyle görüştü
Aliyev'den İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırıları sonrası açıklama! "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz"
Aliyev'den İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırıları sonrası açıklama! "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz"
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FİFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FİFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü
Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü
Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar
Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü