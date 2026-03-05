KKTC Başbakanı Üstel: Güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, egemenliklerini asla tartışma konusu yapmayacaklarını belirterek KKTC’nin en büyük güvencesinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, egemenliklerini asla tartışma konusu yapmayacaklarını belirterek, “Rum halkı korku içindedir. Ancak KKTC’de böyle bir endişe yoktur. Çünkü bizim güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti’dir." dedi.

Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) adadaki askeri üsleri üçüncü ülkelere açması ve bölgesel askeri operasyonlara dahil olma politikalarını sert bir dille eleştirdi.

"TÜM BÖLGE ÜLKELERİ İÇİN RİSK TEŞKİL ETMEKTEDİR"

GKRY'nin bu adımlarının hem Ada'daki tüm taraflar hem de bölge ülkeleri için ciddi güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz açıklamalarında ayrıca şu sözleri kullandı:

Adadaki askeri üslerde, üçüncü ülkelere kullanım ayrıcalıkları tanıması adada yaşayan herkesi risk altına sokmuştur.

Adanın Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması tüm bölge ülkeleri için risk teşkil etmektedir.

Bunu içinde bulunduğumuz hafta yaşanan gelişmelerle çok daha somut bir şekilde, net bir şekilde görmüş olduk.

"RUM YÖNETİMİ'NİN ALDIĞI KARARLAR, BOYUNU AŞIYOR"

Yılmaz, Rum yönetiminin 'adının tamamının sahibi gibi hareket etmesi' ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayarak aldığı kararları 'boyunu aşan kararlar' olarak nitelendirdi.

Özellikle Fransa ve İsrail ile imzalanan askeri anlaşmalar ile üs politikalarını işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adanın tamamının sahibi gibi hareket etmesi, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemen eşitliğini yok sayarak aldığı boyunu aşan kararları, büyük güç rekabetleri içinde kendine rol bulma yaklaşımı, özellikle son dönemdeki askeri angajmanları ve üs politikaları adaya yönelik güvenlik risklerini artırmaktadır."

"GÜVENLİĞİN OLMADIĞI YERDE REFAH OLMAZ"

Yılmaz, Türkiye'nin 50 yılı aşkın garantörlüğünün Ada'da huzur, güven ve kalkınmayı sağladığını hatırlatarak, "Güvenliğin olmadığı bir yerde kalkınma olmaz. Güvenliğin olmadığı bir yerde refah olmaz" vurgusu yaptı.

Bu ortamın sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, Rum tarafı için de faydalı olduğunu belirtti.

KKTC BAŞBAKANI'NDAN GÜÇLÜ MESAJ

Aynı gün Ercan Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ortak basın toplantısı düzenleyen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafının attığı 'yanlış ve sorumsuz adımların' Ada'yı savaş ortamına sürüklediğini ifade etti.

Üstel, şunları söyledi:

"Adamızın üzerinde füzeler dolaşmakta, fırlatılan 'drone'lar Kıbrıs'ın güneyinde patlamaktadır. Ne yazık ki son dönemlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin attığı yanlış ve sorumsuz adımlar, adamızı hiç istemediğimiz bir savaş ortamının içine sokmuştur."

"BİZİM GÜVENCEMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Rum halkının korku içinde olduğunu belirten Üstel, KKTC'de ise böyle bir endişenin bulunmadığını vurguladı ve sosyal medyada da geniş yer bulan şu mesajı paylaştı:

"Rum halkı korku içindedir. Ancak KKTC'de böyle bir endişe yoktur. Çünkü bizim güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'nin desteği, güvenliğimizin ve geleceğimizin en güçlü teminatıdır."

"EGEMEN EŞİTLİK İLKESİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEKTİR"

Üstel, egemen eşitlik ilkesinden taviz verilmeyeceğini, Türkiye'nin garantörlüğünün Doğu Akdeniz'deki denge için hayati olduğunu ve 1974 Barış Harekatı'nın Ada'ya kalıcı barış getirdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve Ada'daki istikrar konusundaki kararlı tutumu bir kez daha vurgulandı.