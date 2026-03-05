KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

BDDK'nın 27 Şubat verilerine göre toplam kredi hacmi 24 trilyon lirayı aşarken, tüketici kredileri 3 trilyon lira barajını geçti. Mevduat hacmi ise 28 trilyon liranın üzerine yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sektörün güncel durumunu ortaya koyan 27 Şubat haftasına ilişkin haftalık bültenini yayımladı. Veriler, bankacılık sektörünün toplam kredi hacminde, mevduat yapısında ve tüketici harcama eğilimlerinde dikkat çekici değişimlerin yaşandığını gösterdi. Özellikle Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki erime devam ederken, kredi genişlemesi ivme kazandı.

KREDİ HACMİ VE MEVDUATTA GÜÇLÜ ARTIŞ

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 27 Şubat haftasında yaklaşık 214 milyar 405 milyon lira artış kaydetti. Bu yükselişle birlikte toplam hacim 23 trilyon 952 milyar 804 milyon liradan 24 trilyon 167 milyar 209 milyon liraya ulaştı.

Sektördeki toplam mevduat hacmi de (bankalar arası dahil) benzer bir ivme sergiledi. Geçen hafta 241 milyar 335 milyon lira artan toplam mevduat, 28 trilyon 286 milyar 549 milyon lira seviyesine yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON LİRA BARAJINI GEÇTİ

Vatandaşların bankalara olan kredi borç yükümlülüklerinde de artış gözlendi. Tüketici kredilerinin toplam tutarı, söz konusu haftada 25 milyar 730 milyon lira artarak 3 trilyon 32 milyar 729 milyon liraya ulaştı.

Tüketici kredilerinin alt kırılımları ise şu şekilde gerçekleşti:

İHTİYAÇ KREDİLERİ: 2 trilyon 269 milyar 453 milyon lira

KONUT KREDİLERİ: 715 milyar 974 milyon lira

TAŞIT KREDİLERİ: 47 milyar 302 milyon lira

Aynı dönemde, ticari hayata yönelik taksitli ticari kredilerin tutarı da 26 milyar 950 milyon liralık artışla 3 trilyon 677 milyar 599 milyon liraya yükseldi.

KREDİ KARTI BORÇLARINDA TAKSİTSİZ HARCAMALAR ÖNDE

Bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,9 oranında sınırlı bir artışla 2 trilyon 908 milyar 331 milyon lira oldu. Kredi kartı borçlarının yapısı incelendiğinde, tüketicilerin daha çok taksitsiz harcamalara yöneldiği görüldü:

TAKSİTSİZ BORÇLAR: 1 trilyon 800 milyar 575 milyon lira

TAKSİTLİ BORÇLAR: 1 trilyon 107 milyar 756 milyon lira

Ekonomi yönetiminin tasfiye sürecini yürüttüğü Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesindeki düşüş sürdü. KKM hacmi geçen hafta 122 milyon lira azalarak 2 milyar 80 milyon liraya geriledi. Bu düşüşle birlikte KKM'nin toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 0,01 gibi sembolik bir düzeye inmiş oldu.

Sektörün risk göstergelerinden biri olan takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 6 milyar 381 milyon lira artarak 652 milyar 536 milyon liraya çıktı. Bankaların bu alacakların 478 milyar 914 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayırdığı belirtildi.

Öte yandan, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, bir haftalık süreçte 55 milyar 408 milyon liralık bir güçlenmeyle 5 trilyon 440 milyar 673 milyon liraya ulaştı.