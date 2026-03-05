BIST 13.079
DOLAR 44,00
EURO 51,07
ALTIN 7.167,29
HABER /  GÜNCEL

Memurlar da emekliler gibi bayram ikramiyesi istiyor

Memurlar da emekliler gibi bayram ikramiyesi istiyor

Memurların, emekliler gibi bayramda ikramiye alma talebi artıyor. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu görevlilerinin bayram sevincine ortak olmaları gerektiğini vurguluyor.

Abone ol

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi ve memurlar için bayram ikramiyesi çağrısında bulundu.

Yusuf Yazgan, programda yaptığı kamu görevlilerinin ekonomik sorunlarına dikkati çekti.

Memurların kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek istihdam grubu olduğunu belirten Yazgan, “Kamu görevlilerinin de bayram sevincine ortak edilmesini istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekliye bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere veriliyor ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4'er bin liradan toplamda 8 bin lira olarak ödenecek.

Türkiye'de bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine veriliyor. SGK'ya bu ikramiye ödemesi için bütçeden 150 milyar lira ayrıldığı ve toplam 17 milyon 700 bin emekli bulunduğu biliniyor.

MEMURLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİ

Kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek istihdam grubunun memurlar olduğunu vurgulayan Yazgan, bu konuda uzun süredir çağrı yaptıklarını belirtti.

Yazgan, “İşçilerimizin ikramiyeleri var, emeklilerimizin bayram ikramiyesi var. Kamuda ikramiye almayan tek istihdam grubu ne yazık ki memurlar. Uzun zamandır kamu görevlilerinin bayram ikramiyesi talebini dile getiriyor, kamu görevlilerinin de bayram sevincine ortak edilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC Başbakanı Üstel: Güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti
KKTC Başbakanı Üstel: Güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti
İngiltere’den Katar’a 4 Typhoon jeti
İngiltere’den Katar’a 4 Typhoon jeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev telefonda görüştü
RTÜK Başkanı Daniş, medya temsilcileriyle iftarda bir araya geldi!
RTÜK Başkanı Daniş, medya temsilcileriyle iftarda bir araya geldi!
Türkiye, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısını kınadı
Türkiye, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısını kınadı
TOKİ mesaj gönderdi! 270 konut için yeniden kura çekimi yapılacak
TOKİ mesaj gönderdi! 270 konut için yeniden kura çekimi yapılacak
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırısında 2 çocuk yaralandı
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırısında 2 çocuk yaralandı
İran duyurdu: ABD-İsrail'e ait 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi İHA düşürdük
İran duyurdu: ABD-İsrail'e ait 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi İHA düşürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
Trabzon'da binanın çatısından düşen işçi öldü
Trabzon'da binanın çatısından düşen işçi öldü
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürüldüğü okulun adı değişiyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürüldüğü okulun adı değişiyor