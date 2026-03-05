Memurlar da emekliler gibi bayram ikramiyesi istiyor

Memurların, emekliler gibi bayramda ikramiye alma talebi artıyor. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu görevlilerinin bayram sevincine ortak olmaları gerektiğini vurguluyor.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi ve memurlar için bayram ikramiyesi çağrısında bulundu.

Yusuf Yazgan, programda yaptığı kamu görevlilerinin ekonomik sorunlarına dikkati çekti.

Memurların kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek istihdam grubu olduğunu belirten Yazgan, “Kamu görevlilerinin de bayram sevincine ortak edilmesini istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekliye bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere veriliyor ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4'er bin liradan toplamda 8 bin lira olarak ödenecek.

Türkiye'de bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine veriliyor. SGK'ya bu ikramiye ödemesi için bütçeden 150 milyar lira ayrıldığı ve toplam 17 milyon 700 bin emekli bulunduğu biliniyor.

MEMURLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİ

Kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek istihdam grubunun memurlar olduğunu vurgulayan Yazgan, bu konuda uzun süredir çağrı yaptıklarını belirtti.

Yazgan, “İşçilerimizin ikramiyeleri var, emeklilerimizin bayram ikramiyesi var. Kamuda ikramiye almayan tek istihdam grubu ne yazık ki memurlar. Uzun zamandır kamu görevlilerinin bayram ikramiyesi talebini dile getiriyor, kamu görevlilerinin de bayram sevincine ortak edilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.