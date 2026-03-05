Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürüldüğü okulun adı değişiyor

Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul’da öğrencisi tarafından katledilen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in ismini ölümsüzleştiriyor. Bakanlık kararıyla, merhum öğretmenin görev yaptığı okulun adı "Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak değiştirildi.

Eğitim camiasını yasa boğan Fatma Nur Çelik cinayetinin ardından Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. 2 Mart’ta İstanbul Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevi başında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik’in adı, bundan böyle görev yaptığı okulun tabelasında yer alacak.

"ORTAK HAFIZANIN SEMBOLÜ OLACAK"

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Fatma Nur Çelik’in kaybının tüm Türkiye’yi derinden yaraladığı vurgulanırken, bu kararın bir minnet ifadesi olduğu belirtildi:

"Öğretmenlik mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik öğretmenimiz, yalnız bu ortak acının değil; bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacaktır. Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ifadesi olan bu kararla, öğretmenimizin adı gönüllerde yaşamaya devam edecektir."

BORSA İSTANBUL YÖNETİMİNDEN DESTEK

Okulun yapımını üstlenen ve ismini veren Borsa İstanbul yönetimi de Bakanlığın bu kararına tam destek verdi. Yapılan görüşmeler neticesinde, bağışçı kurumun kadirşinaslık göstererek isim değişikliğini desteklediği bildirildi. Okulun yeni adı resmi kayıtlara "Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak geçti.