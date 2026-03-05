BIST 13.118
DOLAR 44,00
EURO 51,18
ALTIN 7.252,48
HABER /  DÜNYA

İran duyurdu: ABD-İsrail'e ait 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi İHA düşürdük

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran duyurdu: ABD-İsrail'e ait 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi İHA düşürdük

İran, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ülkenin batı, güney ve güneybatı bölgelerinde bugün 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü öne sürdü.

Abone ol

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı yapılan askeri operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İran'ın batı, güneybatı ve güney bölgelerindeki hava sahasında, ülkenin entegre hava savunma ağı kontrolündeki modern gelişmiş savunma sistemleri tarafından 3 adet gelişmiş Hermes insansız hava aracı ve bir adet MQ-9 insansız hava aracı etkisiz hale getirilerek imha edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
Trabzon'da binanın çatısından düşen işçi öldü
Trabzon'da binanın çatısından düşen işçi öldü
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürüldüğü okulun adı değişiyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürüldüğü okulun adı değişiyor
Macron, Güney Kıbrıs'a askeri varlıkların konuşlandırılmasını bölge liderleriyle görüştü
Macron, Güney Kıbrıs'a askeri varlıkların konuşlandırılmasını bölge liderleriyle görüştü
Aliyev'den İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırıları sonrası açıklama! "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz"
Aliyev'den İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırıları sonrası açıklama! "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz"
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FİFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FİFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü
Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü
Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar
Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Aliyev'den Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırıları sonrası açıklama! Orduya talimat verildi
Aliyev'den Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırıları sonrası açıklama! Orduya talimat verildi
Okan Buruk açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde bu madde yokmuş
Okan Buruk açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde bu madde yokmuş