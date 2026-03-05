BIST 13.118
Trabzon'da binanın çatısından düşen işçi öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir binanın çatısından düşen işçi, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan Muhammed Arvani (38) dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Arvani'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

