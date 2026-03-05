BIST 13.118
DOLAR 44,00
EURO 51,18
ALTIN 7.252,48
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Malezya işbirliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, İran'da başlayan ve bölgeyi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye'nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da binanın çatısından düşen işçi öldü
Trabzon'da binanın çatısından düşen işçi öldü
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürüldüğü okulun adı değişiyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürüldüğü okulun adı değişiyor
Macron, Güney Kıbrıs'a askeri varlıkların konuşlandırılmasını bölge liderleriyle görüştü
Macron, Güney Kıbrıs'a askeri varlıkların konuşlandırılmasını bölge liderleriyle görüştü
Aliyev'den İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırıları sonrası açıklama! "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz"
Aliyev'den İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırıları sonrası açıklama! "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz"
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FİFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FİFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü
Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü
Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar
Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Aliyev'den Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırıları sonrası açıklama! Orduya talimat verildi
Aliyev'den Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırıları sonrası açıklama! Orduya talimat verildi
Okan Buruk açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde bu madde yokmuş
Okan Buruk açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde bu madde yokmuş
Merkez Bankası rezervleri 210 milyar doları aştı
Merkez Bankası rezervleri 210 milyar doları aştı