BIST 13.118
DOLAR 44,00
EURO 51,18
ALTIN 7.252,48
HABER /  DÜNYA

Macron, Güney Kıbrıs'a askeri varlıkların konuşlandırılmasını bölge liderleriyle görüştü

Macron, Güney Kıbrıs'a askeri varlıkların konuşlandırılmasını bölge liderleriyle görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD-İsrail saldırılarına İran'ın misilleme yaptığı Orta Doğu'da gerilim yüksek seyrederken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri varlıkların konuşlandırılması konusunda İtalyan ve Yunan liderleriyle görüştü.

Abone ol

Ulusal basının Elysee'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Macron, İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Elysee kaynakları, liderlerin "Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'e askeri varlıkların konuşlandırılmasını koordine etmek ve Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına almak için" birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

İspanya hükümeti dahil bazı Avrupa ülkeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'e askeri varlık gönderme kararı almıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Aliyev'den İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırıları sonrası açıklama! "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz"
Aliyev'den İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırıları sonrası açıklama! "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz"
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FİFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FİFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü
Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü
Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar
Benzin ve motorine kallavi zam! İstanbul'da 60 lirayı aştı, tabela değişti, cep yakan fiyatlar
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Aliyev'den Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırıları sonrası açıklama! Orduya talimat verildi
Aliyev'den Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırıları sonrası açıklama! Orduya talimat verildi
Okan Buruk açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde bu madde yokmuş
Okan Buruk açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde bu madde yokmuş
Merkez Bankası rezervleri 210 milyar doları aştı
Merkez Bankası rezervleri 210 milyar doları aştı
Anadolu Efes'te Shane Larkin şoku! Resmi açıklama
Anadolu Efes'te Shane Larkin şoku! Resmi açıklama
Suudi Arabistan, İran'dan Türk hava sahasına füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı
Suudi Arabistan, İran'dan Türk hava sahasına füze fırlatma girişimini şiddetle kınadı
OYAK Çimento kadın çalışanlara yönelik CEMENTA projesini hayata geçirdi
OYAK Çimento kadın çalışanlara yönelik CEMENTA projesini hayata geçirdi
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü