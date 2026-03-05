BIST 13.079
Ali Hamaney’in yerine Mücteba Hamaney mi geçecek?

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılara Tahran yönetimi kısa sürede karşılık verdi. Savaşın beşinci gününde İran lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği bildirilirken, yerine geçebilecek en güçlü isim olarak oğlu Mücteba Hamaney öne çıktı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran karşı başlattığı saldırılara kısa süre içinde İran'dan karşılık geldi. Savaşta 5. gün geride kalırken saldırılarda İran lideri Ali Hamaney, hayatını kaybetti. 

MÜCTEBA HAMANEY EN GÜÇLÜ İSİM 

Ali Hamaney hayatını kaybettikten sonra yerine geçecek en güçlü isim, Mücteba Hamaney potansiyel halef olarak öne çıkıyor. Al Jazeera'ya göre Mücteba Hamaney, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ikinci oğlu olarak, babasının ABD ve İsrail ile savaşın ilk gününde öldürülmesinin ardından yeniden onun yerine geçebilecek potansiyel isimlerden biri olarak gündeme geldi.

SERT ÇİZGİDEKİ GRUPLARDAN YANA OLUR

Al Jazeera'ya göre eğer Mücteba Hamaney liderliğe yükselirse bu durum İran yönetimindeki daha sert çizgideki grupların gücünü koruduğunu gösterebilir. Aynı zamanda hükümetin kısa vadede bir anlaşma veya müzakereye yanaşma niyetinin zayıf olduğuna da işaret edebilir.

