Suriye'den Türkiye ve Azerbaycan açıklaması! Çağrı yaptılar...

Suriye, İran’ın Türkiye ve Azerbaycan’ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alma girişimini sert ifadelerle kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, söz konusu eylemlerin devletlerin egemenliğinin açık ihlali olduğunu ve bölgesel ile uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirtti. Açıklamada sivilleri hedef alan saldırıların reddedildiği vurgulanırken, uluslararası topluma hukuka bağlılık ve bölgesel barışı koruma çağrısı yapıldı.

Suriye, İran’ın Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef alma girişimini sert ifadelerle kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın iki ülkeye yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alma girişiminin kabul edilemez olduğu belirtildi.

SURİYE İRAN'I SALDIRILAR NEDENİYLE KINADI

Açıklamada, "Suriye Cumhuriyeti, İran’ın hem Türkiye Cumhuriyeti’ni hem de Azerbaycan Cumhuriyeti’ni balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı girişimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu eylemlerin devletlerin egemenliğinin açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu eylemler devletlerin egemenliğine açık bir ihlal teşkil etmekte olup bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit etmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca sivilleri hedef alan saldırıların reddedildiği belirtilerek, “Suriye, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü şiddet ve tırmanmayı tamamen reddetmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA SORUMLULUK ÜSTLENME ÇAĞRISI

Bakanlık, uluslararası hukuka bağlılık çağrısı yaparak, “Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması çağrısında bulunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Suriye’nin Türkiye ve Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, “Uluslararası toplumu bölgesel güvenlik ve barışı koruma sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz.” denildi.