İsrail’e en olumsuz bakan 10 ülke belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı
ABD ve İsrail İran'ı vurmaya, İran ise tüm Körfez bölgesine misilleme yapmaya devam ediyor. Öte yandan İsrail Orta Doğu ülkelerine yönelik farklı saldırılarla da gündeme geliyor.
Pew Research Center tarafından yapılan bir çalışmaya göre, dünyada İsrail’e yönelik en olumsuz bakışın görüldüğü ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de halkın büyük bölümü İsrail’e olumsuz bakıyor.
Araştırmada İsrail’e yönelik olumsuz görüş oranının yüksek olduğu ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
İŞTE İSRAİL'E EN OLUMSUZ BAKAN ÜLKELER
