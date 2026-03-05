BIST 13.079
Türkiye İran savaşında dış politikada hangi ülke ile birlikte hareket etmeli?

Dünya'nın gözü kulağı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda... Komşu ülke İran'a yönelik saldırılar Türkiye'de büyük tepkiye neden olurken bu tepki bir anketle de ölçüldü.

Türkiye İran savaşında dış politikada hangi ülke ile birlikte hareket etmeli?

Asal Araştırma, 1-2 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmada, bin 200 kişiye "Türkiye İsrail-İran meselesinde ne yapmalı?" sorusunu yöneltti.

Türkiye İran savaşında dış politikada hangi ülke ile birlikte hareket etmeli?

İŞTE ANKETTEN ÇIKAN SONUÇLAR... 

Türkiye İran savaşında dış politikada hangi ülke ile birlikte hareket etmeli?

İSRAİL’İ DESTEKLEMELİ:

%4,0

Türkiye İran savaşında dış politikada hangi ülke ile birlikte hareket etmeli?

İRAN’I DESTEKLEMELİ:

%16,2

