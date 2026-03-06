BIST 13.079
İran’dan yeni füze saldırısı! İsrail’de sirenler çaldı

İsrail ordusu, İran’ın başlattığı yeni füze saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Tel Aviv ve çevresinde sirenler aralıklarla çalarken, cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarıyla halkın sığınaklara girmesi istendi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın başlattığı yeni füze saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

İç Cephe Komutanlığının tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiği aktarılan açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde sirenler aralıklarla çaldı.

İran’ın düzenlediği son misillemesi perşembe günü gerçekleştirdiği 8. dalga füze saldırısı oldu.

Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine Lübnan’dan insansız hava aracı (İHA) gönderildiğini duyurdu.

Hava savunma sistemlerinin İHA’ları engellemeye çalıştığı bildirildi.​​​​​​​

 

