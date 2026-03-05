Adem Metan İsrail’de yaşadığı gözaltı sürecini anlattı

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş 12 ülkeye yayılırken, İsrail’de gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal gözaltına alınmıştı. Adem Metan, gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 12 ülkeye yayıldı. Orta Doğu’da gerilim sürerken gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal, İsrail’de gözaltına alındı.

İsrail’de gözaltına alınan gazeteci Adem Metan tv100 ekranlarında yaşananları aktardı.

Gazeteci Adem Metan’ın açıklamaları şöyle oldu:

TÜRKİYE’DEN GELEN BÜTÜN GAZETECİ MESLEKTAŞLARIMIZIN YAŞADIĞI SÜREÇ

Türkiye’den bu noktaya ulaşan bütün gazeteci meslektaşlarımızın yaşadığı bir süreç. Zaman zaman İsrail güvenlik güçlerinin keyfi uygulamaları sebebiyle bu süre biraz daha uzuyor. Biz bunu biraz daha fazla yaşayan ekip olduk diyebilirim.

8 SAAT BEKLETİLDİK

Öncesinde 2 saat bekletilmemiz oldu. 6 saatlik de gözaltı süreci oldu. Toplamda 8 saat kadar bekletildik Taba Sınır Kapısı’nda. İşin ilginç yanı Mısır Şarm El Şeyh’ten kara yoluyla Taba Sınır Kapısı’na geldik. Bizimle birlikte farklı ülkelerden gelen gazeteciler de vardı. Hemen hemen aynı konvoyda geldik diyebilirim. Onlar çok hızlı bir şekilde geçtiler, herhangi bir rutin uygulama ya da kontrol yapılmadı. Biz daha pasaport kontrolüne gelmeden X Ray cihazlarından geçerken İlyas Efe Ünal ile birlikte bizi hemen durdurdular.

VÜCUT ARAMASI YAPTILAR

Öncelikle şunu soruyorlar: Sizi buraya kim gönderdi, neden İsrail’e geldiniz, sizi birisi mi davet etti, burada neyi çekeceksiniz, neyi anlatacaksınız? Bizi bir odaya aldılar, aramıza bir paravan koydular aynı şekilde İlyas Efe Ünal da yanımdaydı. Diyalog kurmamızı, konuşmamızı engellediler. Çapraz sorular sordular. Telefonlarımıza el koydular, bütün kıyafetlerimizi tekrar tekrar X Ray cihazından geçirdiler. Detaylı üst araması yaptılar. Vücut araması yaptılar diyebiliriz.

İSRAİL TÜRKİYE’DEN GELEN GAZETECİLERE PSİKOLOJİK BASKI UYGULAMA NOKTASINA GELMİŞ

Anladığım kadarıyla İsrail artık Türkiye’den gelen gazetecilere psikolojik baskı uygulama noktasına gelmiş. Herhalde bundan sonra gelecek olanlara da aynı rutin uygulama yapılacaktır diye düşünüyorum.

Bugün Tel Aviv’in arka sokaklarını da dolaştık. İsrail şu anda savaş mekanizmasını tam anlamda işletiyor. Okullar kapalı, vatandaşlar tamamen evlerindeler. Bugün hafta içi olması nedeniyle sokakta yok denecek kadar az vatandaş vardı. Toplu taşıma kısmen devam ediyor ancak otobüslerin içerisi boş. İşletmelerin büyük bir bölümü kapalı, ara ara açık olan noktalar var. Ve vatandaşlar çok tedirgin.

AMERİKA UÇAKLARI İSRAİL’İ HAVADAN ABLUKAYA ALMIŞ

Burada çok iyi bir hava savunma sistemi var. Amerika burayı havadan ablukaya almış durumda. Şu anda bile İsrail’in üzerinde Amerikan’ın hem akaryakıt uçakları, hem istihbarat hem kargo uçakları hem de heronlar dolaşıyor. İran bu sebeple Körfez ülkelerine ve Hürmüz Boğazı’na yöneliyor.