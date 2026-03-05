BIST 13.079
DOLAR 44,01
EURO 51,20
ALTIN 7.187,21
HABER /  DÜNYA

ABD, Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı

ABD, Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin askıya alındığını bildirdi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığından, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliğinin durumu hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı bugün, Kuveyt şehrinde bulunan ABD Büyükelçiliğindeki faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Yurt dışındaki ABD'lilerin güvenliğinin Bakanlığın önceliği olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Kuveyt için seyahat uyarısının da 3. seviyede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Kuveyt'te bulunan ABD vatandaşları, güvenli bir şekilde yapabiliyorlarsa ticari veya diğer mevcut ulaşım seçeneklerini kullanarak ülkeyi terk etmelidir. Ülkeyi terk edemeyen ABD vatandaşları da bulundukları yerde kalmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Kuveyt ordusu tarafından, bugün yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale edildiği belirtilmişti.

- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Midesinde Türkiye'ye uyuşturucu sokan zanlıyla bu kişiye yardım eden 5 kişi yakalandı
Midesinde Türkiye'ye uyuşturucu sokan zanlıyla bu kişiye yardım eden 5 kişi yakalandı
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Adem Metan İsrail’de yaşadığı gözaltı sürecini anlattı
Adem Metan İsrail’de yaşadığı gözaltı sürecini anlattı
İran resmen açıkladı: Lincoln uçak gemisini dronla vurduk
İran resmen açıkladı: Lincoln uçak gemisini dronla vurduk
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Fitch, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkilerini değerlendirdi
Fitch, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkilerini değerlendirdi
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili tutuklandı
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili tutuklandı
Donald Trump: İran’da yeni liderin seçilme sürecine dahil olmalıyım
Donald Trump: İran’da yeni liderin seçilme sürecine dahil olmalıyım
Arakçi'den ABD'ye rest: Kara harekatına bile hazırız
Arakçi'den ABD'ye rest: Kara harekatına bile hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli