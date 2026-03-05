BIST 13.079
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son 4 maçın ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu dördüncü ve son hafta maçında 4 karşılaşma birden oynandı. 

Deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Samsunspor puanını 12'ye çıkararak grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Konyaspor ise Eyüpspor'u deplasmanda tek golle geçerek puanını 12'ye yükseltti. Konyaspor averajla ikinci sırada kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. 

Grubun diğer maçında ise Gençlerbirliği deplasmanda Aliağa FK'yı 3-1 mağlup etti ve 10 puanla üçüncü sırada yer aldı. Başkent ekibi en iyi üçüncüden biri olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. 

B Grubu'nda oynanan maçların sonuçları şu şekilde: 

ALİAĞA FK 1-3 GENÇLERBİRLİĞİ
ANTALYASPOR 0-2 SAMSUNSPOR
BODRUM FK 0-0 IĞDIR FK
EYÜPSPOR 0-1 KONYASPOR

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda Galatasaray ve Trabzonspor ile en iyi üçüncüden biri olan Alanyaspor çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. C Grubu'nda ise Beşiktaş ile Trabzonspor adını çeyrek finale yazdıran diğer takımlar oldu. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde:

SERİ BAŞI OLANLAR

Beşiktaş
Galatasaray
Konyaspor
Samsunspor

SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Fenerbahçe
Trabzonspor
Alanyaspor
Gençlerbirliği

