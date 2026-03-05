Arakçi'den ABD'ye rest: Kara harekatına bile hazırız

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında dini lider Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sert açıklamalarda bulundu. Arakçi, olası bir ABD kara harekâtına karşı hazır olduklarını belirterek İran’ın geri adım atmayacağını ve ateşkes talep etmediklerini söyledi.

ABD ve İsrail'in Hamaney'i öldürdüğü saldırıların ardından konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, olası bir ABD kara harekatına hazır olduklarını belirterek ateşkes ve müzakere kapılarını tamamen kapattı.

ABD ve İsrail ordularının cumartesi günü İran'a yönelik başlattığı ve Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan geniş çaplı saldırılar, İran'da tarihi bir krize yol açtı. Bölgeye hızla yayılan savaşın ortasında NBC News sunucusu Tom Llamas'a Tahran'dan bağlanan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, olası bir Amerikan kara işgalinden korkup korkmadıkları sorusuna meydan okuyarak yanıt verdi:

"Hayır, onları bekliyoruz. Çünkü onlarla yüzleşebileceğimizden eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olur."

ATEŞKES TALEP ETMEDİK

Ülke çapında devam eden bombardımanlara ve ağır hasar alan askeri savunma sistemlerine rağmen Tahran yönetiminin çatışmaları durdurma arayışında olmadığını vurgulayan Arakçi, ateşkes iddialarını kesin bir dille reddetti:

"Geçen sefer de ateşkes istememiştik. Önceki sefer ateşkes isteyen İsrail'di. Geçtiğimiz haziran ayında nükleer tesislerimizi hedef aldıklarında, saldırganlıklarına karşı 12 gün direndikten sonra şartsız ateşkes talep ettiler."

Söyleşinin en gerilimli anlarından biri, Minab'da 171 kız öğrencinin hayatını kaybettiği ilkokul saldırısı gündeme geldiğinde yaşandı. ABD ordusunun, katliamın İran'a ait hatalı bir mühimmattan kaynaklanmış olabileceği yönündeki soruşturmasına tepki gösteren Arakçi, sorumluluğun doğrudan Washington ve Tel Aviv'de olduğunu belirterek durumu şu sözlerle ifade etti:

"Ordumuzun söylediği bu. Yani ya ABD ya da İsrail. Aradaki fark nedir?"

MÜZAKERENİN ORTASINDA BİZE SALDIRDILAR

Krizin diplomatik boyutu, saldırıların zamanlamasıyla daha da karmaşık bir hal aldı. Geçtiğimiz perşembe günü Cenevre'de ABD Başkanı Donald Trump'ın elçisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile olası bir anlaşmayı müzakere eden Arakçi, o günden bu yana Amerikan tarafıyla hiçbir iletişim kurmadığını açıkladı. Görüşmelerin ortasında gelen saldırının gelecekteki tüm diyalog yollarını zehirlediğine dikkat çeken İranlı bakan, Washington ile masaya oturma ihtimalini şu ifadelerle rafa kaldırdı:

"Gerçek şu ki, ABD ile, özellikle de bu yönetimle müzakere etme konusunda hiçbir olumlu deneyimimiz yok. Geçen yıl ve bu yıl iki kez müzakere ettik ve ardından müzakerelerin ortasında bize saldırdılar. Dolayısıyla, müzakerede dürüst olmayan ve iyi niyetle masaya oturmayanlarla bir kez daha muhatap olmamız için hiçbir neden görmüyoruz."

BU TAMAMEN İRAN HALKININ MESELESİDİR

Mevcut çatışmanın gidişatına dair karamsar bir tablo çizen Arakçi, "Bu savaşın kazananı yok. Bizim zaferimiz, yasadışı hedeflere karşı direnebilmektir ve şu ana kadar yaptığımız da budur" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Hamaney'in hafta sonu öldürülmesi İran içinde ciddi bir iktidar boşluğu yarattı. Eski dini liderin ikinci oğlu Mücteba Hamaney'in seçilebileceği yönündeki söylentiler, 1979 İslam Devrimi'nin yıktığı babadan oğula geçen monarşi sistemini hatırlattığı için ülke içinde tartışmalara neden oluyor. Halefin belirlenmesi için anayasal bir sürecin işlediğini ve 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisi'nin kararını beklemek zorunda olduklarını belirten Arakçi, Axios'un Trump'ın yeni dini liderin seçimine müdahil olmak istediği yönündeki haberini sert bir dille geri çevirdi:

"Bu tamamen İran halkının meselesidir ve hiç kimse buna müdahale edemez."