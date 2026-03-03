BIST 13.114
DOLAR 43,98
EURO 51,06
ALTIN 7.426,02
HABER /  MEDYA

İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı! Ankara'dan sert tepki geldi

İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı! Ankara'dan sert tepki geldi

İsrail-ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının dördüncü gününde, Tel Aviv’de canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olayı “hakikati gizlemeye yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Abone ol

CNN Türk ekibi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den bölgedeki son gelişmeleri aktarırken İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı.
Canlı yayın sırasında yaşanan olayda, muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın telefonlarına askerler tarafından el konulduğu ve ekibin gözaltına alındığı bildirildi. Müdahale anları kanal tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Olay, savaşın gölgesinde basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, gazetecilerin İsrailli askerler tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Burhan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

İletişim Başkanı Duran’dan sert tepki

Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olayı “hakikati gizlemeye yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.”

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu
İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu
ABD'nin İran'a saldırısının 24 saatlik faturası!
ABD'nin İran'a saldırısının 24 saatlik faturası!
Fransa, Orta Doğu'daki vatandaşları için tahliye uçuşlarına hazırlanıyor
Fransa, Orta Doğu'daki vatandaşları için tahliye uçuşlarına hazırlanıyor
Ford’dan dev geri çağırma: F-150 ve Ranger dahil!
Ford’dan dev geri çağırma: F-150 ve Ranger dahil!
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Zaporijya’da iki yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Zaporijya’da iki yerleşim birimini ele geçirdik
Vodafone ve Samsung'dan Mobil Dünya Kongresi'nde 5G'li cihaz işbirliği
Vodafone ve Samsung'dan Mobil Dünya Kongresi'nde 5G'li cihaz işbirliği
Kiğılı Kastamonu'da yeni mağazasını açtı
Kiğılı Kastamonu'da yeni mağazasını açtı
Hepsiburada'dan bahara özel kampanya
Hepsiburada'dan bahara özel kampanya
IMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti
IMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti
Bahçeli'den dikkat çeken yüzük ve rozet! Yusuf Suresi ile mesaj
Bahçeli'den dikkat çeken yüzük ve rozet! Yusuf Suresi ile mesaj
Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar oldu
Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar oldu
İran Türkiye'ye saldırır mı? Bakan Fidan'dan net yanıt: Türkiye kendini her zaman korur
İran Türkiye'ye saldırır mı? Bakan Fidan'dan net yanıt: Türkiye kendini her zaman korur