BIST 13.114
DOLAR 43,98
EURO 51,06
ALTIN 7.426,02
HABER /  GÜNCEL

Bahçeli'den dikkat çeken yüzük ve rozet! Yusuf Suresi ile mesaj

Bahçeli'den dikkat çeken yüzük ve rozet! Yusuf Suresi ile mesaj

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında İran'a düzenlenen hava saldırılarına tepki gösterdi. Kürsüden seslenen Bahçeli, taktığı yüzük ve rozet ile dikkat çeken mesajlar verdi.

Abone ol

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin konuşan Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecini anımsatarak, "İç cephenin önemi zannederim daha iyi anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı. İran'a tuzak kurulduğunu söyleyen Bahçeli hem sözleriyle hem de taktığı rozet ve yüzükle dikkat çekti.

YÜZÜK VE ROZETTE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Kullandığı yüzüğün üst kısmında "La Galibe İllallah" ifadesi yer alırken, yan kısımlarının bir tarafında Çift Başlı Selçuklu Kartalı diğer tarafında Osmanlı Devlet Arması yer aldı. Rozette ise "La Galibe İllallah" ifadesi görüldü.


"ALLAH'TAN BAŞKA GALİP YOK"

"La Galibe İllallah" sözü Yusuf Suresi'nin 21. Ayetinde yer almaktadır. ''Lâ Galibe İllâllah'' ifadesi ''Allah'tan başka galip yok'' anlamına gelmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar oldu
Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar oldu
İran Türkiye'ye saldırır mı? Bakan Fidan'dan net yanıt: Türkiye kendini her zaman korur
İran Türkiye'ye saldırır mı? Bakan Fidan'dan net yanıt: Türkiye kendini her zaman korur
ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo
ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yoğun diplomasi trafiği yürüttü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yoğun diplomasi trafiği yürüttü
İran'daki saldırılarda can kaybı arttı! İran Kızılayı açıkladı
İran'daki saldırılarda can kaybı arttı! İran Kızılayı açıkladı
Aziz Yıldırım şampiyonluk yarışını değerlendirdi! Galatasaray sözleri dikkat çekti
Aziz Yıldırım şampiyonluk yarışını değerlendirdi! Galatasaray sözleri dikkat çekti
Akın Gürlek’ten Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret
Akın Gürlek’ten Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret
İsrail'in adi planı! Suudi Arabistan'da MOSSAD ajanı bombası ABD'li gazeteci ifşa etti
İsrail'in adi planı! Suudi Arabistan'da MOSSAD ajanı bombası ABD'li gazeteci ifşa etti
Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Ömer Çelik'ten öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama
Ömer Çelik'ten öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama
Shell Madeni Yağlar, Euromaster Türkiye'nin motor yağı tedarikçisi oldu
Shell Madeni Yağlar, Euromaster Türkiye'nin motor yağı tedarikçisi oldu
MHP'den yeni kanun teklifi: 3 ilçe birleşip il olsun
MHP'den yeni kanun teklifi: 3 ilçe birleşip il olsun