Fatma öğretmeni bıçaklayarak öldürdü! O saldırganla ilgili şok gerçek meğer 8 gün...

İSTANBUL Çekmeköy'de görev yaptığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için okulda tören düzenledi. Öğretmen Fatma Çelik'in mesai arkadaşı Harun Demirel saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, okuldaki rehber öğretmenlerin buna ilişkin tutanaklarının bulunduğunu aktardı. Cenaze töreninde ise Milli Eğitim Bakanı yardımcısına protesto vardı.

İSTANBUL Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için okulunda tören düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çelik'in okuldaki mesai arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda meslektaşı ile eğitim sendikalarının temsilcileri katıldı.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B'nin (17) bıçaklı saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in (44) Türk bayrağına sarılı cenazesi okula getirildi.

Dev Türk bayrağı asılan okulun bahçesinde yapılan törende, öğrencileri, mesai arkadaşları, meslektaşları ve eğitim sendikasının temsilcileri Çelik için dua etti.

BAKAN YARDIMCISI PROTESTO EDİLDİ Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, bıçaklanarak öldürülen Fatma Nur Çelik'in cenazesinde konuşma yaptığı sırada alandakiler tarafından protesto edildi. Bakan Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi:

-" Bu okulumuzun avlusundaki ve Türkiye'mizdeki bütün meslektaşlarımız, ben de öğretmenlik yapmış bir kardeşiniz olarak derin acıyı yüreğimizde hissediyoruz.

-Sevgili Peygamberimiz, insan öldükten sonra amel defterinin kapanacağını ancak üç şey hariç kapanmayacağını buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi de talebelerine ilim öğreten insan olarak zikredilir. Fatma Nur Çelik hocamızın amel defterinin kapanmayacağını bilerek, onu hayırla, dualarımızla yad ederek gönlümüzdeki hüznümüzle ahirete uğurlamanın hüznünü birlikte yaşamış oluyoruz.

"Öğrenciyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi"

Çelik'in mesai arkadaşı Harun Demirel de gazetecilere, uzun yıllar birlikte çalıştıklarını anlatarak,"Kendi halinde, kimseyle problemi olmayan, öğrenciyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi. Çok üzgünüz, canımızı, kıymetli hocamızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

"Bakırköy'da yatmış bir imzayla çıkmış"

Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, okuldaki rehber öğretmenlerin buna ilişkin tutanaklarının bulunduğunu aktaran Demirel, şunları anlattı:

-"Rehber öğretmenine 'Bu okulda birilerine zarar vereceğim.' cümleleri kuran bir öğrenci.

-Daha önceden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış, 8 günlük tedavi süreci sonrası velisinin isteği üzerine bir imza karşılığında 20 Şubat'ta çıkarılmış.

-Elinde bıçakla bir hafta on gündür, belki de daha önceden de geldi, fark etmedik."

Demirel, saldırgan öğrencinin olay günü birkaç sınıfa daha girdiğini, öğretmenler engellemese belki de daha fazla kişiye zarar vereceğini söyledi.

Öğrencilerden Kübra Bayraktar, olayın kendi sınıfında olduğunu, saldırgan öğrencinin bir anda içeri girip bıçağını çıkardığını anlatarak, yaşadıkları şoku atlatamadıklarını ifade etti. Mezun öğrencilerden Semih Eren, çok üzgün olduğunu belirterek, öğretmeninin tüm öğrencilere yardım etmeye çalışan iyi ve yardımsever biri olduğunu kaydetti.

İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, yaptığı tezkiye konuşmasının ardından helallik istediği ve dua ettiği Çelik'in cenaze namazını kıldırdı. Çelik'in cenazesi yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği Konya'ya uğurlandı.