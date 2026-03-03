BIST 12.972
DOLAR 43,98
EURO 50,95
ALTIN 7.260,80
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump: "İngiltere'yle ilişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Trump: "İngiltere'yle ilişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen hava saldırılarına katılmama ve destek vermeme kararı alan İngiltere'yle ilgili, "İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü." diye konuştu.

Abone ol

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına İngiltere'nin katılmama kararını değerlendirdi.

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın aldığı kararla ilgili, "Hiç yardımcı olmuyor. Bunu göreceğimi düşünmezdim. Bunu İngiltere'nin yapacağını düşünmezdim." yorumunu yaptı.

"İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü"

ABD-İngiltere ilişkilerinin son dönemdeki en büyük kopuşlarından birini yaşadığına işaret eden Trump, "Dünya artık daha farklı. İngiltere'yle olan ilişkilerimiz daha farklıydı. İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Starmer'ın Müslüman oylarını düşünerek böyle bir karar almış olabileceğini vurgulayarak, "Başbakanın kendi sorunları var. Harika bir ilişkim olan, çok sevdiğim İngiltere halkı bunu duymaktan hoşnut olmayabilir ama Başbakana bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin artık tanınamaz hale geldiğini belirten Trump, "Londra çok farklı bir yer oldu. Korkunç bir belediye başkanı ve korkunç insanlar var. Başka bir yer oldu." diye konuştu.

"Ülkenizden nefret eden yabancıları ülkenize almayı bırakın"

Trump, İngiltere'ye tavsiyelerde de bulunarak, "Kuzey Denizi'ne açılın. Enerji fiyatlarınız tavan yaptı. Ayrıca ülkenizden nefret eden yabancıları ülkenize almayı bırakın." açıklamasını yaptı.

ABD'nin güçlü bir ülke olarak Orta Doğu'da iyi işler başardığını savunan Trump, ABD'nin Orta Doğu'da bir savaşa girerken en eski müttefiki İngiltere'ye de artık ihtiyacı olmadığının altını çizdi.

Trump, "Bizim için fark etmez ama Starmer'ın yardım etmesi gerekirdi. Fransa harika iş çıkarıyor ama İngiltere diğerlerinden çok farklı. NATO Genel Sekreteri'nin neler söylediğini gördünüz. Harika birisi. Hepsi harikaydı ancak Keir biraz farklı." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Petrol fiyatları çatışmaların etkisiyle yükseldi!
Petrol fiyatları çatışmaların etkisiyle yükseldi!
İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı! Ankara'dan sert tepki geldi
İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı! Ankara'dan sert tepki geldi
İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu
İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu
ABD'nin İran'a saldırısının 24 saatlik faturası!
ABD'nin İran'a saldırısının 24 saatlik faturası!
Fransa, Orta Doğu'daki vatandaşları için tahliye uçuşlarına hazırlanıyor
Fransa, Orta Doğu'daki vatandaşları için tahliye uçuşlarına hazırlanıyor
Ford’dan dev geri çağırma: F-150 ve Ranger dahil!
Ford’dan dev geri çağırma: F-150 ve Ranger dahil!
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Zaporijya’da iki yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Zaporijya’da iki yerleşim birimini ele geçirdik
Vodafone ve Samsung'dan Mobil Dünya Kongresi'nde 5G'li cihaz işbirliği
Vodafone ve Samsung'dan Mobil Dünya Kongresi'nde 5G'li cihaz işbirliği
Kiğılı Kastamonu'da yeni mağazasını açtı
Kiğılı Kastamonu'da yeni mağazasını açtı
Hepsiburada'dan bahara özel kampanya
Hepsiburada'dan bahara özel kampanya
IMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti
IMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti
Bahçeli'den dikkat çeken yüzük ve rozet! Yusuf Suresi ile mesaj
Bahçeli'den dikkat çeken yüzük ve rozet! Yusuf Suresi ile mesaj