Katar'daki hava üssü vuruldu! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık vermeyi sürdürüyor. Katar'daki El-Udeid Üssü'nün İran tarafından vurulduğu ve çok sayıda ABD askerinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Daha önce de İran tarafından hedef alınan Katar'daki El-Udeid Hava Üssü bir kez daha vuruldu. Saldırı sonucu çok sayıda ABD askerinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bölgedeki gelişmeler savaşın seyrine ilişkin endişeleri artırdı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre İran, bölgede bulunan ABD üsleri ve unsurlarını hedef alan yeni bir füze saldırısı dalgası başlattı.

Bu kapsamda Katar'daki El-Udeid Üssü'nün yanı sıra Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD askeri üssü ile Umman'daki Sultan Qaboos Limanı'nda yer alan bir Amerikan ticaret kompleksinin hedef alındığı bildirildi.Haberde, Manama'da ve Umman'ın Raysut Limanı'ndaki ABD mevzisi yakınlarında şiddetli patlamalar duyulduğu belirtildi.

Katar'daki hava üssü vuruldu! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti - Resim: 0

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah Petrol Sanayi Bölgesi'nin de vurulduğu, bölgeden yoğun dumanların yükseldiği aktarıldı. Saldırılara ilişkin ABD ve ilgili ülkelerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şu ana kadar 6 ABD askeri öldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yürütülen askeri operasyonlar sırasında hayatını kaybeden Amerikan askeri sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.

Orta Doğu'daki çatışma

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 787 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

