Petrol fiyatları çatışmaların etkisiyle yükseldi!

Petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda yüzde 6 yükseldi.

Abone ol

Dün 79,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,15 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 13.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,97 artışla 82,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6,6 artarak 76,08 dolardan alıcı buldu.

Dün 82,37 dolara çıkarak Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gören Brent petrolün vadeli varil fiyatı ise bugün 82,80 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.