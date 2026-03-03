AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır." ifadesini kullandı.

İran'ın saldırılar düzenlediği İsrail'in Tel Aviv şehrinde canlı yayın yapan CNN Türk ekibine müdahale edildi. Muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman askerler tarafından gözaltına alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz."