İsrail, İran'a neden saldırdı? İşte dikkat çeken 4 madde

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik ABD ile ortak başlattıkları saldırılar hakkında açıklamada bulundu. Saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini söyleyen Katz, "saldırıların amacının İran'ın yeteneklerini ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti. Katz saldırı nedenlerini 4 madde ile açıkladı. İşte detaylar...

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medyada yaptığı açıklama ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları değerlendirdi. İranlı subayların eğitim aldığı bir kurum ile diğer altyapı tesislerinin hedef alındığını belirten Katz, saldırıların gerekli olduğu süre boyunca devam edeceğini bildirdi.

SALDIRILARIN AMACI: İRAN'IN YETENEKLERİNİ KALDIRMAK

İran genelinde füze fırlatma kapasitesi ve stratejik hedeflere zarar verdiklerini ileri süren Katz, ABD ve İsrail'in İran'ya yönelik düzenlediği saldırıların "eşi benzeri görülmemiş" olduğunu savundu.

Saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceği tehdidinde bulunan Katz, "saldırıların amacının İran'ın yeteneklerini ortadan kaldırmak, İsrail ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını korumak, İran'ın nükleer silah ve füze üretimi konusundaki çalışmalarını engellemek ve İran halkının harekete geçerek rejimi devirmesi için koşullar oluşturmak" olduğunu iddia etti.

İsrail-ABD ortak saldırısıyla İran'a büyük zarar verildiğine işaret eden Katz, İran'dan sonra Lübnan'a yoğun saldırıları sürdürecekleri mesajını da verdi.

İSRAİL ORDUSU, İRAN DEVLET KURUMLARINI HEDEF ALDI

Öte yandan Katz'ın düzenlendiğini işaret ettiği saldırılarda İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da devlet kurumlarını hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başkent Tahran'da devlet kurumlarının bulunduğu komplekse saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi binasının çok sayıda mühimmatla vurulduğu, ayrıca İranlı subayların eğitim aldığı bir kurum ile diğer altyapı tesislerinin hedef alındığı paylaşıldı.

İsrail ordusu ayrıca, hedef alınan noktaları gösteren bir 3D görsel paylaştı.

