BIST 13.114
DOLAR 43,98
EURO 51,06
ALTIN 7.426,02
HABER /  DÜNYA

İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu

İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu

İsrail ordusu, Tel Aviv yönetiminin ABD ile ortak saldırı düzenlediği İran'dan ülkeye yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu.

Abone ol

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa süre önce İsrail ordusu, İran’dan İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzeleri tespit etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "tehdidi bertaraf etmek amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği" belirtildi.

Son dakikalarda İç Cephe Komutanlığı’nın ilgili bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına doğrudan ihtiyati talimatlar gönderdiği aktarılan açıklamada, halktan resmi yönergelere uyulması istendi.

Uyarı alınması halinde sivillerin derhal korunaklı alanlara geçmesi ve yeni bir duyuruya kadar burada kalması gerektiği kaydedildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin İran'a saldırısının 24 saatlik faturası!
ABD'nin İran'a saldırısının 24 saatlik faturası!
Fransa, Orta Doğu'daki vatandaşları için tahliye uçuşlarına hazırlanıyor
Fransa, Orta Doğu'daki vatandaşları için tahliye uçuşlarına hazırlanıyor
Ford’dan dev geri çağırma: F-150 ve Ranger dahil!
Ford’dan dev geri çağırma: F-150 ve Ranger dahil!
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Zaporijya’da iki yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Zaporijya’da iki yerleşim birimini ele geçirdik
Vodafone ve Samsung'dan Mobil Dünya Kongresi'nde 5G'li cihaz işbirliği
Vodafone ve Samsung'dan Mobil Dünya Kongresi'nde 5G'li cihaz işbirliği
Kiğılı Kastamonu'da yeni mağazasını açtı
Kiğılı Kastamonu'da yeni mağazasını açtı
Hepsiburada'dan bahara özel kampanya
Hepsiburada'dan bahara özel kampanya
IMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti
IMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti
Bahçeli'den dikkat çeken yüzük ve rozet! Yusuf Suresi ile mesaj
Bahçeli'den dikkat çeken yüzük ve rozet! Yusuf Suresi ile mesaj
Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar oldu
Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar oldu
İran Türkiye'ye saldırır mı? Bakan Fidan'dan net yanıt: Türkiye kendini her zaman korur
İran Türkiye'ye saldırır mı? Bakan Fidan'dan net yanıt: Türkiye kendini her zaman korur
ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo
ABD-İsrail-İran savaşı nasıl bitebilir? İşte 4 olası senaryo