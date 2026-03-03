BIST 13.114
Kiğılı Kastamonu'da yeni mağazasını açtı

Erkek giyim markası Kiğılı, Kastamonu'daki mağazasını Kastamall AVM'ye taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, büyüme stratejisi kapsamında yatırımlarına devam eden Kiğılı, Kastamonu'daki yeni mağazasında müşterileriyle buluştu.

Kaliteli üretim anlayışı ve vizyonuyla 1938 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren marka, yeni mağazasında takım elbiseden gömleğe, trikodan spor giyime, ayakkabıdan aksesuara kadar uzanan ürün gamıyla hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Sena Suerdem, kentteki açılışın, büyüme yolculuklarında önemli olduğunu belirtti.

Köklü miraslarını yenilikçi yaklaşımlarıyla birleştirerek Kastamonu'da yeniden ziyaretçilerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Suerdem, 'Kastamall AVM'de açtığımız yeni mağazamızla şehirdeki varlığımızı güçlendirirken, yenilenen konseptimizle rahat ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz.' ifadesini kullandı.

