ULUSKON’dan Gürcistan Hamlesi: Bal Zirvesi

ULUSKON (Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Gürcistan Ankara Büyükelçisi Dr. Archil Kalandia ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ihracat, ithalat ve ticari hacmin artırılmasına yönelik atılabilecek somut adımlar ele alındı. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının artırılması ve yeni sektörlerde ortak projelerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının en dikkat çeken başlığı ise bal ticareti oldu. Kalitesiyle ve lezzetiyle bilinen Gürcü balının Türk iş insanlarına tanıtılması ve yatırım pazarının genişletilmesi hedefi gündeme taşındı. Büyükelçi Kalandia’nın bu konudaki iş birliği çağrısına olumlu yaklaşan Başkan Atasoy, “Gereken tüm desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

ULUSKON’dan Bal Zirvesi

Görüşmenin somut çıktılarından biri olarak, bahar aylarında Gürcistan’dan gelecek heyet ile birlikte bir “Bal Zirvesi Forumu” düzenlenmesi kararlaştırıldı. ULUSKON ekibi, Başkan Atasoy’un liderliğinde gerçekleştirilecek zirvede Gürcü balının tanıtımını yapacak ve iki ülkeden katılacak iş insanlarına yatırım olanakları sunacak. Zirve kapsamında ayrıca B2B (ikili iş görüşmeleri) organizasyonları düzenlenerek, Türk ve Gürcü firmalar arasında doğrudan ticari bağlantılar kurulması hedefleniyor.

ULUSKON, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini geliştirmek ve planlanan zirve organizasyonunu hayata geçirmek amacıyla Gürcistan Büyükelçiliği ile temaslarını sürdürüyor.

