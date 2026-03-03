BIST 13.114
Aziz Yıldırım şampiyonluk yarışını değerlendirdi! Galatasaray sözleri dikkat çekti

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili yorum yaptı. Yıldırım, "Galatasaray daha Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de maçları var. Bunların zaten hepsini kazanıyorsa şampiyon olsun." dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, lider Galatasaray ile puan farkının 4'e çıkması üzerine camiaya seslendi. Yıldırım, geçmişteki başarıları hatırlatarak, yarışın henüz bitmediğini ve Galatasaray'ı zorlu bir fikstürün beklediğini vurguladı.

Antalyaspor beraberliği sonrası zirve yolunda yara alan Fenerbahçe için karamsarlığa kapılmamak gerektiğini belirten Yıldırım, Sports Digitale'den Murat Zorlu'ya konuştu. Geçmişte 9 puan geriden gelerek elde edilen şampiyonluğu hatırlatan Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya moral aşıladı. Yıldırım, "Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden gelip şampiyon oldu. Ah vah etmeye gerek yok" dedi.

Galatasaray'ın fikstüründeki kritik maçlara vurgu yapan Aziz Yıldırım, "Galatasaray daha Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de maçları var. Bunların zaten hepsini kazanıyorsa şampiyon olsun." açıklamasında bulundu.

