Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali T. (60), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan Ali T. çok pişman olduğunu belirterek, "Önce Allah'a, sonra size sığınıyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın yargılama aşamasında pişmanlık gösteren davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

Olay

Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta 26 Mayıs 2025'te aralarında sorun olan baba Ali T, konuşmak için oğlu Barış T'yi (25) boş araziye çağırmıştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ali T, oğlunu birçok yerinden bıçaklamıştı. Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ikametinde yakalanan Ali T. tutuklanmıştı.

