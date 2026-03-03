Shell Madeni Yağlar, Euromaster Türkiye'nin motor yağı tedarikçisi oldu

Shell, Michelin Grubu'nun lastik ve araç bakım servis ağı Euromaster ile önemli bir iş birliğine imza atarak Türkiye'de Euromaster'ın motor yağı tedarikçisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell & Turcas, Michelin Grubu'nun lastik ve araç bakım servis ağı Euromaster ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle, ileri teknoloji ürünlerle geliştirdiği motor yağlarını Türkiye pazarında güçlü bir servis ağıyla buluşturuyor.

Anlaşma kapsamında Shell & Turcas Euromaster'ın Türkiye operasyonlarında motor yağı tedarikçisi olarak konumlanırken, araç sahiplerine global standartlarda bakım çözümleri sunmayı hedefliyor.

Anlaşma doğrultusunda, Türkiye genelinde 51 ilde faaliyet gösteren 176 Euromaster servis noktasında motor yağı değişimlerinde Shell Helix motor yağları kullanılacak. Euromaster servis noktalarında sunulan motor yağı değişim hizmetleri, tüm işçilik ve yedek parçalar için bir yıl garanti kapsamında gerçekleştirilerek araç sahiplerine yüksek güvence sağlanacak.

Shell, madeni yağlar sektöründe Kline + Company raporlarına göre 19 yıldır aralıksız şekilde dünyanın lider tedarikçisi konumunu koruyor. Bu küresel liderlik, ileri teknolojiyle geliştirilen ürün portföyü, yüksek kalite standartları ve Türkiye'deki yerel üretim gücüyle desteklenirken, Euromaster iş birliğiyle birlikte bu uzmanlığın daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırılması amaçlanıyor.

- Avrupa'daki güçlü iş birliği Türkiye'ye taşındı

Shell ve Euromaster arasındaki iş birliği, 20 yılı aşkın süredir Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Çekya, Finlandiya ve Romanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde başarıyla sürdürülüyor. Euromaster pazarında devam eden bu güçlü ortaklık, Türkiye'yi de bünyesine katarak yeni bir boyut kazandı. Bu iş birliği, Shell'in küresel uzmanlığını ve kalite standartlarını Euromaster'ın yaygın servis ağıyla buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell & Turcas Madeni Yağlar Türkiye Kurumsal Satışlar Direktörü Can Ayvalıoğlu, Euromaster ile Avrupa'da uzun yıllardır devam eden güçlü iş birliklerini Türkiye'yi dahil ederek bir adım daha ileriye taşımaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu iş birliği, Shell Madeni Yağlar'ın küresel liderliğini ve kalite anlayışını, Euromaster'ın Türkiye genelindeki yaygın ve güçlü servis ağıyla buluşturması açısından büyük önem taşıyor. Shell Madeni Yağlar olarak, 19 yıldır aralıksız şekilde sürdürdüğümüz küresel liderliğimizi, üstün performanslı ürünlerimizi güvenilir iş ortaklarımız aracılığıyla son kullanıcılarla buluşturarak pekiştiriyoruz. Bu iş birliği sayesinde, Türkiye genelinde araç sahiplerine global standartlarda, yüksek performanslı ve güvenilir bakım çözümleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Serhat Sezginsoy ise Euromaster olarak araç sahiplerini sektörün güvenilir markalarıyla buluşturmaya devam ettiklerini kaydederek, "Bu kapsamda Shell ile Avrupa'da uzun yıllardır başarıyla devam eden iş birliğimizin Türkiye'de de hayata geçirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Euromaster olarak, bugün Türkiye genelinde 176 servis noktamızda, güçlü iş birliklerimizle araç sahiplerine güvenilir ve performans odaklı bakım çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Hedefimiz doğrultusunda bu iş birliklerini uzun vadeli bir perspektifle geliştirerek, araç sahiplerine sunduğumuz güvenilir hizmet deneyimini daha da ileri taşımayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.