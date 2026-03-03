BIST 13.114
HABER /  EKONOMİ

IMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti

IMF, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu’daki gelişmelerin ardından ticaret ve ekonomik faaliyetlerde aksaklıklar, enerji fiyatlarında artışlar ve finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandığını bildirdi.

IMF’den yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede ekonomi ve ticarete dair yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Kurumun, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret edilen açıklamada, “Şu ana kadar ticaret ve ekonomik faaliyetlerde aksaklıklar, enerji fiyatlarında artışlar ve finansal piyasalarda dalgalanmalar gözlemledik.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, mevcut durumun belirsizlik yarattığı vurgulanarak, “Gelişmeler, belirsiz durumdaki küresel ekonomik ortama ek bir belirsizlik katıyor. Bölge ve küresel ekonomi üzerindeki ekonomik etkisini değerlendirmek için henüz çok erken. Bu etki, çatışmanın boyutu ve süresine bağlı olacaktır.” denildi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları

ABD ve İsrail, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

