Sompo Holdings sigorta şirketi Aspen'in satın alımını tamamladı

Sompo Holdings, Aspen Insurance Holdings Limited'in tüm A Grubu adi hisselerini satın alma işlemini tamamladığını duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Holdings, Inc, Sompo International Holdings Ltd'nin tamamına sahip olduğu bir iştirak aracılığıyla Aspen'in çıkarılmış tüm A Grubu adi hisselerini devraldı.

İşlemin tamamlanmasının ardından Aspen'in imtiyazlı hisse serileri mevcut hak, şart ve koşullarıyla yürürlükte kalmaya devam edecek.

Satın alma kapsamında Aspen'in A Grubu adi hisseleri New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeyi bırakırken, imtiyazlı hisseleri mevcut şartlarla işlem görmeyi sürdürecek.

Sompo ve Aspen, ilerleyen dönemde tercihli hisselere ilişkin geri alım veya borsadan çıkarma alternatiflerini değerlendirebilecek.

İşlemle Aspen, Sompo Grubu çatısı altında faaliyet gösterecek ve grubun küresel "Mal ve Kaza" (P&C) platformunun bir parçası olacak. İşlemin ardından Mark Cloutier de Sompo'ya danışman olarak katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Group Üst Yöneticisi (CEO) Mikio Okumura, satın almanın Sompo'nun karlı büyüme planlarını sürdürme, sermayeyi stratejik biçimde kullanma ve küresel ölçekte daha çeşitlendirilmiş bir P&C platformu oluşturma hedefleri açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Okumura, Aspen ekibini Sompo bünyesine katmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Sompo P&C CEO'su James Shea ise işlemin küresel P&C faaliyetlerini büyütme ve yatırım planlarını hızlandırma kararlılığını pekiştirdiğini belirtti.

Aspen'in reasürans ve sigorta portföyü ile özellikle Birleşik Krallık'taki güçlü konumunun müşteri, çalışan ve hissedarlar için yeni fırsatlar oluşturacağını ifade eden Shea, insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarıyla daha güçlü ve çeşitlendirilmiş bir küresel portföy hedeflediklerini vurguladı.