Kirman'daki hava üssüne saldırı! İran ordusu büyük kayıp verdi

ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırıları kapsamında Kirman Kara Kuvvetleri Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 13 asker hayatını kaybetti.

Abone ol

Tesnim haber Ajansı, İran Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Kirman Kara Kuvvetleri Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında 13 asker hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı. Saldırıda yaralıların durumuna dair her hangi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.