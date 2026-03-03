Hepsiburada'dan bahara özel kampanya

Hepsiburada, baharın gelişiyle müşterilerinin yenilenme ve hazırlık ihtiyaçlarına yanıt veren "Büyük Mart İndirimleri" kampanyasını başlattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'a kadar sürecek kampanya kapsamında ev yaşamından teknolojiye, modadan kişisel bakıma kadar pek çok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunulurken, alışveriş deneyimini kolaylaştıran 9 taksit imkanı da kullanıcılara sağlanıyor.

Mevsim geçişiyle evlerde başlayan yenilenme süreci, alışveriş tercihlerinde küçük ev aletlerini ve ev tekstili ürünlerini öne çıkarıyor. Kampanya süresince robot süpürge, hava temizleyici ve kahve makinesi gibi ürünlerde net yüzde 10 indirim uygulanırken, her gün yenilenen elektronik fırsatları da kampanya takviminde yer alıyor.

Ev yaşam kategorisinde ise dünyaca ünlü ev tekstili markalarında sepette yüzde 60'a varan indirimlerin yanı sıra seçili markalarda yüzde 80 indirime ek yüzde 15 avantajı sunuluyor.

Bahar döneminde teknolojik ekipmanlarını yenilemek isteyen müşteriler için bilgisayar ve çevre birimlerinde özel fırsatlar sağlanıyor. Kampanya dahilinde seçili dizüstü bilgisayar ve monitör modellerinde sepette net yüzde 5 indirim uygulanırken, bluetooth kulaklıklarda yüzde 10'a, klavye ve fare modellerinde ise yüzde 5'e varan net indirimler yapılıyor. Ev eğlence sistemleri kategorisinde yer alan televizyon modellerinde ise yüzde 10 indirim avantajı müşterileri bekliyor.

Kışlık kıyafetlerin yerini daha hafif ve renkli parçalara bıraktığı mart ayında, moda kategorisinde de geniş kapsamlı indirimler devreye alınıyor. Seçili giyim ürünlerinde yüzde 50'ye, ayakkabı ve çanta kategorisinde ise yüzde 30'a varan indirim oranları, yeni sezon gardırop hazırlıklarını destekliyor.

Cilt bakım rutinlerinin baharla değiştiği bu dönemde ise kişisel bakım kategorisindeki seçili markalarda yüzde 60'a varan indirimler uygulanırken, kozmetik alışverişlerinde 1500 liraya 500 lira indirim fırsatı, kullanıcıların bahar bakımını bütçe dostu seçeneklerle tamamlamasına olanak tanıyor.

Hepsiburada'nın 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programına dahil kadın girişimcilerin ürünleri de kampanyada öne çıkıyor. Ev yaşamından modaya, kozmetikten temizlik ürünlerine uzanan geniş kategori yelpazesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yüzde 70'e varan indirimler kullanıcıları bekliyor.