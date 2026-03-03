BIST 13.118
DOLAR 43,98
EURO 51,06
ALTIN 7.430,42
HABER /  GÜNCEL

Akın Gürlek’ten Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret

Akın Gürlek’ten Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti.

Abone ol

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti. Görüşmede, bakanlıklar arasında yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alınarak mevcut projeler ve iş birliği alanları değerlendirildi.

Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’in kültür ve turizm vizyonunun masaya yatırıldığı toplantıda, şehrin potansiyelini daha da güçlendirecek yatırım ve projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda atılabilecek somut adımların da ele alındığı görüşmenin son derece verimli geçtiği belirtildi.

Gürlek, nazik ev sahipliği ve yakın ilgisi dolayısıyla Bakan Ersoy’a teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in adi planı! Suudi Arabistan'da MOSSAD ajanı bombası ABD'li gazeteci ifşa etti
İsrail'in adi planı! Suudi Arabistan'da MOSSAD ajanı bombası ABD'li gazeteci ifşa etti
Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Ömer Çelik'ten öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama
Ömer Çelik'ten öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama
Shell Madeni Yağlar, Euromaster Türkiye'nin motor yağı tedarikçisi oldu
Shell Madeni Yağlar, Euromaster Türkiye'nin motor yağı tedarikçisi oldu
MHP'den yeni kanun teklifi: 3 ilçe birleşip il olsun
MHP'den yeni kanun teklifi: 3 ilçe birleşip il olsun
Bahçeli, "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" söylemine ateş püskürdü! "Korkak her gün..."
Bahçeli, "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" söylemine ateş püskürdü! "Korkak her gün..."
Japonya Başbakanı alarm verdi: Hürmüz Boğazı petrol krizine neden olacak...
Japonya Başbakanı alarm verdi: Hürmüz Boğazı petrol krizine neden olacak...
ABD-İsrail'in saldırıları sonrası petrol ve gaz fiyatları sert yükseldi
ABD-İsrail'in saldırıları sonrası petrol ve gaz fiyatları sert yükseldi
Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi petrol fiyatlarına dikkat çekti
Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi petrol fiyatlarına dikkat çekti
Kirman'daki hava üssüne saldırı! İran ordusu büyük kayıp verdi
Kirman'daki hava üssüne saldırı! İran ordusu büyük kayıp verdi
Hileli boşananlar tek tek tespit edildi! 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi
Hileli boşananlar tek tek tespit edildi! 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi
Sompo Holdings sigorta şirketi Aspen'in satın alımını tamamladı
Sompo Holdings sigorta şirketi Aspen'in satın alımını tamamladı