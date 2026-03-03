İsrail'in adi planı! Suudi Arabistan'da MOSSAD ajanı bombası ABD'li gazeteci ifşa etti

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşında 4. gününde devam ederken, İsrail'in kirli planı ifşa oldu. Suudi Arabistan'ı savaşın içine çekmek için MOSSAD devreye girmiş. ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın ifşasına göre Katar ve Suudi Arabistan'da bombalı saldırı planladıkları öne sürülen İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanları gözaltına alındı.

Abone ol

İSRAİL, İran ile olan savaşa körfez ülkelerini dahil etmek için kirli oyunlar peşinde. ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da "bombalı saldırı planlayan" İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti. Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini "rakibi" görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü.

"İSRAİL, KAOS VE KARGAŞA PEŞİNDE

ABD'li gazeteci Carlson, İsrail'in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini belirterek şunları söyledi:

-"Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı gerçektir."

İSRAİL'İN NİYETİ

"İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalamalar yapsın ki?" ifadesini kullanan Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve başardığını" öne sürdü.