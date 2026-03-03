İran, Arabistan'ın kalbini hedef aldı! ABD Büyükelçiliği'nde korkunç patlama

Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliği'nde büyük bir patlama oldu, ardından yangın çıktı. Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırı sırasında büyükelçilikte personel olmadığını belirtti. Saldırının İran tarafından 2 dronla gerçekleştirildiği kaydedildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sadece "küçük maddi hasar" olduğu belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN İRAN İSABETLERİNİ DOĞRULAMIŞTI

Olay, Riyad'ın son birkaç gündür İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmasının ardından yaşandı. Suudi Arabistan hafta sonu, İran'ın saldırılarının hem başkentini hem de önemli petrol altyapısının bulunduğu Doğu Eyaletini vurduğunu doğruladı.