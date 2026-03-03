Bahçeli, "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" söylemine ateş püskürdü! "Korkak her gün..."

"İran'dan sonra sıra Türkiye'de" söylemleri MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı. Partisinin grup toplantısında bu söylemlerle ilgili konuşan Bahçeli, "Hiçbir hain emel sahibi mihrak veya ülke yanlış hesap yapmamalıdır. Bir ölürsek bin diriliriz, bin ölürsek bir bir dirilir bu vatana, bu millete sonuna kadar sahip çıkarız. Korkak her gün kahraman bir gün ölür. Biz korkak değil kahraman bir milletin bugünkü serdengeçtileriyiz." dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail ve ABD'deki bazı siyasetçilerin ve medyaların "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" laflarına sert tepki gösterdi.

Bahçeli, "Gerek Tel Aviv medyası gerekse İsrail eski Başbakanı Bennett şu iddialarda bulunmuş: Türkiye yeni İran'dır. İsrail'in cani başbakanı 'hem Şii hem de Sünni eksen tarafından tehdit altındayız' açıklamasıyla şer karosuna katılmış. Bir başka Türk ve Türkiye düşmanı Rubin ise 'Ankara Tahran gibi olacak mı?' diye sorgulamış. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir emekli albayı ise 'İran'dan sonra sıra Türkiye'de' diye zırvayı heziyanla perçinlemiş. Madem böyle iddialar son günlerde yaygınlık kazandı, bizim de bu sapkın görüş ve tehditleri görmezden gelmemiz doğal olarak mümkün değildir. Diyorum ki ölümden öte köy yoktur." dedi.

"Biz korkak değil kahraman bir milletin bugünkü serdengeçtileriyiz"

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Zira ölürsek şehit, kalırsak gazi olacağımızı tarihi ve manevi hakikat aynısıyla da farzı ayındır. Bu inanca sahip bir kutlu iradeyi, bu iradenin sahibi bir büyük milleti Türk İslam mefkuresinin yeryüzüne mühür vurmuş muazzam bir kahramanlığını tehdit edecek, boyun eğdirecek, teslim alacak muasım bir odağı Cenabı Allah henüz nasip etmemiş, henüz yaratmamıştır.

Üstümüze kim geliyorsa kimler gelmeyi düşünüyorsa göreceği azamet ve şiddeti de peşinen kabul etmek durumundadır. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten vazgeçeceğimizi hiç kimse düşünmemelidir.

Hiçbir hain emel sahibi mihrak veya ülke yanlış hesap yapmamalıdır. Bir ölürsek bin diriliriz, bin ölürsek bir bir dirilir bu vatana, bu millete sonuna kadar sahip çıkarız. Korkak her gün kahraman bir gün ölür. Biz korkak değil kahraman bir milletin bugünkü serdengeçtileriyiz."

"İran'a saldırılar gayrimeşrudur, gayriahlakidir"

Bahçeli, Hamaney'in öldürülmesinin 'alçaklık' olduğunu belirtirken İran'a yapılan saldırıların gayrimeşru ve gayriahlaki olduğunu ifade etti.

Bahçeli, "Kriz ve karmaşa hali dünyanın üzerine adeta karabasan gibi çökmüş haldedir. Geldiğimiz bu aşamada güçsüz haklı, haksız ise güçlü konumundadır. Geleceğe sahip çıkmak bugün taşıdığımız en bariz sorunların başında gelmektedir. ABD'nin Siyonizm'in tahriklerine gelerek İran'a saldırması gayrimeşrudur, gayriahlakidir." şeklinde konuştu.