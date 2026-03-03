BIST 13.114
Ömer Çelik'ten öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Ömer Çelik'ten öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da bir lisedeki saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın tüm boyutlarıyla incelendiğini bildirdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bir lisede gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani, hukuk önünde hesap verecektir. Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz."

Ne oldu?

Dün Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ömer Çelik'ten öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama - Resim: 0

Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan F.N.Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

