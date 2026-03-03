Akaryakıta savaş zammı! Böylesi ilk kez olacak tarihi artış, motorin ve benzinin litresi...

Akaryakıt fiyatları Brent petrol ve kurdaki hareketlilik ile değişmeye devam ediyor. ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarla beraber brent petrol fiyatı da yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş pompa fiyatlarına yansıyacak. Benzine zam var mı? Motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak?