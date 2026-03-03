Akaryakıta savaş zammı! Böylesi ilk kez olacak tarihi artış, motorin ve benzinin litresi...
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar piyasaları alt üst etti. Petrol fiyatlarında da büyük artış yaşandı. Bu artış akaryakıta zam olarak yansıyacak. Benzine zam var mı, motorine zam var mı diye merak edilirken beklenen açıklama geldi. Benzin ve motorinin litresine büyük zam yolda. Zam olduğu gibi yansıtılırsa motorinin litresi, 70 TL'ye yaklaşacak. Depoları fulleyin. İşte İstanbul, Ankara'da akaryakıt fiyatlarında son durum...
Akaryakıt fiyatları Brent petrol ve kurdaki hareketlilik ile değişmeye devam ediyor. ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarla beraber brent petrol fiyatı da yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş pompa fiyatlarına yansıyacak. Benzine zam var mı? Motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak?
MOTORİNE BÜYÜK ZAM
Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş zam beklendiği duyurulmuştu. Gazeteci Olcak Aydilek, akaryakıt zammının netleştiğini belirtti. Motorine, 6 lira 69 kuruş zam bekleniyor. Aydilek, gözlerin, bugün Ankara'da olacağını ve şu soruların yanıtının aranacağını belirtti:
"Motorine, bu gece yarısı 6 TL 69 kuruş zam yansıtılacak mı? Yoksa bu dev zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanır mı? Zam olduğu gibi yansıtılırsa... Motorinin litresi, 70 TL'ye yakınsayacak."
BENZİNE DE ZAM
Motorin ile beraber benzinin litresine ise 2 liradan fazla zam gelmesi bekleniyor. Benzine 2 lira 10 kuruş zam beklendiği aktarıldı.
BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 MART 2026 SALI)
AVRUPA YAKASI
Benzin: 58.34 TL
Motorin: 60.39 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 58.18 TL
Motorin: 60.23 TL
LPG: 29.49 TL
ANKARA
Motorin: 61.49 TL