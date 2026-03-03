BIST 13.114
Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi petrol fiyatlarına dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, gelecek dönemdeki hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini beklediklerini bildirerek, "Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Şubatta aylık enflasyonun yüzde 2,96 olarak gerçekleştiğini aktaran Şimşek, gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artmasının, yıllık enflasyonda geçici yükselişe neden olduğuna işaret etti.

Şimşek, temel mal enflasyonunun yüzde 16,6'ya gerilediğine dikkati çekerek, katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonunun ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40'ın altına indiğini bildirdi.

Bu görünümün, enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ettiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz. Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eş güdüm içinde kullanıyoruz."

