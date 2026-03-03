BIST 13.114
DOLAR 43,98
EURO 51,06
ALTIN 7.426,02
HABER /  DÜNYA

Kanada'nın Riyad Büyükelçiliği kapatıldı

Kanada'nın Riyad Büyükelçiliği kapatıldı

Kanada'nın Riyad Büyükelçiliği, bölgedeki mevcut güvenlik durumu gerekçe gösterilerek kapatıldı.

Abone ol

Büyükelçilik tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mevcut güvenlik durumu nedeniyle Riyad'daki Kanada Büyükelçiliği bugün kapalıdır." ifadesi kullanılarak, yüz yüze randevuların da 6 Mart'a kadar iptal edildiği bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
İran, Hürmüz Boğazı'nı 'resmen kapattığını' açıkladı: Geçeni ateşe veririz
İran, Hürmüz Boğazı'nı 'resmen kapattığını' açıkladı: Geçeni ateşe veririz
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Bahçeli'den İran saldırısına tepki! Siyonist eşkiyalık ABD'yi İran'a saldırttı
Bahçeli'den İran saldırısına tepki! Siyonist eşkiyalık ABD'yi İran'a saldırttı
Arda Güler'in maçtaki hareketi gündem oldu Zidane'a benzetildi
Arda Güler'in maçtaki hareketi gündem oldu Zidane'a benzetildi
İran savaşı büyüyor Katar da dahil oldu 2 İran savaş uçağını düşürdü
İran savaşı büyüyor Katar da dahil oldu 2 İran savaş uçağını düşürdü
Babacan Holding, Babacan Central ofislerini satışa sundu 24 ay taksit imkanı
Babacan Holding, Babacan Central ofislerini satışa sundu 24 ay taksit imkanı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek! İsrail'i öyle bir tehdit etti ki...
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek! İsrail'i öyle bir tehdit etti ki...
ABD'den Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki personeline ayrılma talimatı
ABD'den Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki personeline ayrılma talimatı
TAB Gıda'nın genel satışları 2025'te yüzde 52 arttı
TAB Gıda'nın genel satışları 2025'te yüzde 52 arttı
İsrail, Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı
İsrail, Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı
Netanyahu'dan kritik açıklama: Bu savaş diğerlerinden farklı olacak
Netanyahu'dan kritik açıklama: Bu savaş diğerlerinden farklı olacak
2026 Şubat ayı enflasyonu belli oldu! Emekli ve memurun Temmuz zammını etkileyecek
2026 Şubat ayı enflasyonu belli oldu! Emekli ve memurun Temmuz zammını etkileyecek