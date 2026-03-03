BIST 13.114
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu bazı adreslerdeki aramalarda, 158 sentetik ecza hapı,1 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu katkılı sıvı madde, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.İ, E.A, B.B.Ç, ve Y.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.İ, tutuklandı. diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

