İran, Hürmüz Boğazı'nı 'resmen kapattığını' açıkladı: Geçeni ateşe veririz

İRAN Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı resmen kapattığını duyurdu. Boğazdan geçmeye çalışan gemilerin saldırıya uğrayıp ateşe verileceği uyarısı yapılırken, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik su yolunda trafik durma noktasına geldi. Putin'in temsilcisinden de Hürmüz uyarısı geldi "Önümüzdeki dönemde büyük emtia ve tarım şokları yaşanacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları , Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, boğazdan geçmeye çalışan herhangi bir geminin saldırıya uğrayıp ateşe verileceği uyarısında bulunuldu.

HÜRMÜZ BOĞAZINI KAPATTIK

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söyledi. İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TRAFİK DURDU

IRGC'nin bu açıklaması, daha önce bölgede çok sayıda gemiye saldırı düzenlendiği haberlerinin ardından geldi ve küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçişi için hayati önem taşıyan boğazdaki trafiği fiilen durdurdu. Uluslararası nakliye şirketleri, güvenlik gerekçesiyle bölgeden geçişleri durdurma kararı aldı.

YÜZLERCE TANKER BOĞAZ'IN İKİ YAKASINDA BİRİKTİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hafta sonunda başlattığı saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı fiilen kapandı. Sigorta şirketlerinin yüksek risk nedeniyle maliyetleri artırmasıyla, gemi operatörleri Boğaz'dan geçişleri askıya aldı.

Gerçek zamanlı veri analitik şirketi Kpler'in analizine göre, 27 Şubat'ta Hürmüz Boğazı'ndan 21 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan 15 tanker geçti. Geçişler 28 Şubat'ta 18 gemiyle 21,6 milyon varile yükseldi.Ancak bölgede gerilimin artmasıyla 1 Mart'ta Hürmüz Boğazı'ndan sadece 3 tanker geçiş yaptı. Bu tankerlerde 2,8 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü taşındı. Tankerlerden birinde yaklaşık 2 milyon varil ham petrol bulunuyordu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Basra Körfezi’ni Umman Denizi üzerinden Hint Okyanusu’na bağlayan boğaz, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin taşındığı ana güzergâh konumunda bulunuyor. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere bölgedeki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı büyük ölçüde bu dar su yolundan gerçekleştiriliyor. Özellikle Katar’ın LNG sevkiyatında Hürmüz Boğazı kilit rol oynuyor.

Bölgedeki jeopolitik gerilimler nedeniyle boğazda yaşanabilecek olası bir aksama, enerji arzında belirsizlik yaratma ve küresel piyasalarda fiyat dalgalanmalarına yol açma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı, yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte stratejik öneme sahip bir geçiş noktası olarak değerlendiriliyor.