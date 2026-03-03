BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,33
ALTIN 7.517,91
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, kupada yarın Gaziantep deplasmanında

Fenerbahçe, kupada yarın Gaziantep deplasmanında

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.

Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.

5 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına darbe! 15 gözaltı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına darbe! 15 gözaltı
İsrail'in okul saldırısında ölen 160 kız çocuğu için mezar kazıldı fotoğraf paylaşıldı
İsrail'in okul saldırısında ölen 160 kız çocuğu için mezar kazıldı fotoğraf paylaşıldı
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Savaşa katılmaya karar verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İran ordusuna katılmak istiyor
Savaşa katılmaya karar verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İran ordusuna katılmak istiyor
Dolar ve Euro alış-satış rakamları son durum
Dolar ve Euro alış-satış rakamları son durum
Said İravan duyurdu! İşte İran'ın tek ve en net hedefi
Said İravan duyurdu! İşte İran'ın tek ve en net hedefi
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Mossad, Hamaney'i böyle vurmuş! Trafik lambalarına sızmışlar
Mossad, Hamaney'i böyle vurmuş! Trafik lambalarına sızmışlar
JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu
İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu
Amerikalılar savaş istiyor mu? İşte İran saldırısında halk oylaması...
Amerikalılar savaş istiyor mu? İşte İran saldırısında halk oylaması...
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 zanlı yakalandı...
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 zanlı yakalandı...