BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,33
ALTIN 7.517,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 10 sene önce İstanbul'da öldürülen 2 kadının cinayet şüphelilerini, sigara izmariti üzerinden buldu.

Abone ol

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024'te toprağa gömülü halde kafatası ve kemik parçalarının bulunması üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kriminal Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma neticesinde kemiklerin 2016'dan bu yana kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y isimli yabancı uyruklu iki kadına ait olduğu belirlendi.

Jandarma Kriminal Başkanlığınca Interpol üzerinden ailelerine ulaşılan maktullerin İstanbul'da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlikleri kesin olarak tespit edildi.

Maktullerden alınan örnekler, 2016'da İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti.

JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince HTS kayıtlarının incelenmesiyle maktullerin F.Y. ve Y.D. tarafından öldürülüp Mengen'de ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi.

Faillerin, 2016'da işledikleri diğer "kasten öldürme" suçundan halen hükümlü olarak cezaevinde oldukları belirlendi.

İki şüpheli, 25 Şubat 2026'da ifadeleri alınarak, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu
İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu
Amerikalılar savaş istiyor mu? İşte İran saldırısında halk oylaması...
Amerikalılar savaş istiyor mu? İşte İran saldırısında halk oylaması...
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 zanlı yakalandı...
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 zanlı yakalandı...
Trump'ın boynundaki ve elindeki kızarıklık olay oldu! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi
Trump'ın boynundaki ve elindeki kızarıklık olay oldu! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi
Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…
Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…
Netanyahu'dan İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin tarih: "Sonsuz bir savaşta değiliz"
Netanyahu'dan İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin tarih: "Sonsuz bir savaşta değiliz"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Dubai'de ABD üssü vuruldu İran'ın çarpıcı iddiası: En az 40 ABD askeri öldürüldü
Dubai'de ABD üssü vuruldu İran'ın çarpıcı iddiası: En az 40 ABD askeri öldürüldü
İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz
İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz
İran-ABD-İsrail savaşında ölen ABD askeri sayısı artıyor
İran-ABD-İsrail savaşında ölen ABD askeri sayısı artıyor
Ergin Ataman Sırbistan zaferi sonrası konuştu: Türk basketbolunu zirveye çıkardık
Ergin Ataman Sırbistan zaferi sonrası konuştu: Türk basketbolunu zirveye çıkardık
Arda Güler'li Real Madrid'e evinde şok yenilgi
Arda Güler'li Real Madrid'e evinde şok yenilgi